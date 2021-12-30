大陸女星寧靜過去在電視劇《孝庄秘史》飾演女主角「大玉兒」，在兩岸三地獲得高名氣，除了美豔外貌又有實力派演技，也被封為「最美大玉兒」，而她又曾在選秀節目《乘風破浪的姐姐》拿下第一名，成為女團中心位再出道，可見人氣有多高；寧靜今（30）日出席《金雞獎》閉幕典禮，一襲性感禮服上下全失手，炸出超巨雙球根本看不出她已經49歲。

寧靜是大陸1990年代代表女演員之一，曾獲得第42屆西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳女演員獎和第19屆中國電影金雞獎最佳女主角；在2020年以48歲年紀挑戰選秀節目《乘風破浪的姐姐》，更獲得第一名成為女團X-SISTER中心位。在過去她最有名的代表作，就是古裝劇《孝庄秘史》，她飾演的「大玉兒」是許多觀眾的回憶。

寧靜今（30日）晚出席《金雞獎》，禮服上下失守大露好身材。(圖/ 摘自微博)

今晚是《金雞獎》閉幕典禮，稍早寧靜和資深男演員王學圻一起走紅毯，她頂著一頭霸氣金色短髮十分亮眼，但最令人驚喜的是，她身上一襲金色亮片禮服，開深V設計又開高衩，上下失守性感極了；現年49歲的寧靜今晚超兇登場，好身材藏不住，直接輾壓一票年輕女星。

大票網友全被寧靜穿著驚喜到，紛紛留言誇讚，「靜姐好美」、「今晚真是絕了絕了啊」、「不該瘦的都沒有瘦」、「讓我給她提裙襬吧」、「這身材太誇張了」、「一登場就自帶強大氣場啊」、「靜姐平時把自己包緊緊，關鍵時刻該露的都沒少」。