美籍華裔金獎女演員白靈一直以來造型總豪放不拘，連續兩年來台力挺金馬獎都因為狂野穿搭成為討論話題，誇張大濃妝形象更深植人心；最近人在加州的白靈，透露在大陸的友人傳了幾張她年輕時的舊照，她也自評當年很「純潔」，清純無辜模樣震驚一票網友，紛紛驚呼「不敢相信這是白靈」。

近年來白靈給外界前衛奔放的形象，無論在公開場合或私下都不吝嗇展現好身材，也往往變成鎂光燈焦點；不過，白靈剛出道時，其實是走清純玉女路線，今（5）日她在IG上傳8張早年舊照，表示「朋友從大陸寄給我這8張照片，分享給你們欣賞，你們說不定沒看過這些照片；當年在大陸拍戲，看起來多清純無害」。

白靈分享絕美年輕舊照，網友直呼認不出來。(圖/ 摘自白靈IG)

而白靈也為當年的自己評了8個字，「柔情似水，純潔無瑕」，還不忘問粉絲們，「喜歡哪一個我？」照片中的白靈穿著簡約典雅的衣服，精緻的五官又空靈的氣質，難以想像和今日的白靈是同一個人，隨便一個動作都美得不像話。

白靈清楚自己今昔風格迥異，但她泰然接受這些時間的改變，且自信地說，不管是哪個時期的自己都是美的，她雖然喜歡現在的狀態，依舊欣賞當年那個白靈；網友們也被白靈年輕神顏驚呆，「太不可思議了吧」、「沒有認出來是白靈」、「不敢相信是同一個人」、「過去現在都是女神」。