美國國會主治醫師摩納翰今天表示，國會遭遇COVID-19病例空前飆升，國會檢測站7天平均陽性率從去年11月底1%飆升至13%，多數是突破性感染，但並未導致住院、重症或死亡案例。
摩納翰（Brian Monahan）今天致函國會議員和職員表示，根據截至去年12月15日有限樣本，國會山莊多數染疫者打過疫苗，約有61%感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株；38%染上Delta變異株。
根據路透社統計，美國過去7天COVID-19新增病例倍增，平均單日41萬8000例確診。
摩納翰指出，國會已接種者突破性感染並未導致住院、嚴重併發症或死亡個案，這顯示接種疫苗重要性。
他表示國會多數病例是突破性感染，但未提供確切數字。他說，35%確診者無症狀。
美聯社報導，摩納翰警告：「未來幾週每天確診率甚至會大增。」
參議院在年終假期結束後於今天復會，但受暴風雪影響，僅舉行約17分鐘簡短會議。這場暴風雪也迫使國會篩檢站提早關閉。眾議院則排定下週復會。
美國目前規定在國會山莊要戴口罩，摩納翰並未要求調整現行措施，不過他建議國會議員和職員戴醫療級口罩，而不是布口罩。
他也敦促國會辦公室、各委員會及各單位立即檢視公務運作，盡可能採取遠距辦公，以減少面對面開會和辦公室活動。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110104
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