中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，上週(12/20-12/26)境外移入病例數新增109例，較前一次(12/13-12/19)新增62例，上升76%，且Omicron變異株增加迅速，截至今日已累計34例，感染國家以美國及英國較多，加以我國已檢出多起境外移入病例為突破性感染，經評估國際間採認之入境前檢驗報告多以採檢日計算，故為確保航空防疫安全，自2022年1月4日零時起(啟程日)，旅客搭機前應檢附之COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算，請旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合以上規範。

1月4日起，旅客入境須持2日內COVID-19核酸檢驗報告。(指揮中心提供)

指揮中心說明，旅客所持「2日內COVID-19核酸檢驗報告」請符合下列規範：

1. 以英文、中文或中英對照版本為原則。

2. 該報告可為紙本(正本/影本)或電子報告書形式。

3. 需採分子生物學核酸檢測，且應可審核登機者之護照姓名、出生年月日(或護照號碼)、疾病名稱、採檢日及報告日、核酸檢驗方法（包括PCR、Real-Time PCR及RT-PCR等）及判讀結果等。

4. 血清免疫學檢驗抗原或抗體，非屬核酸檢測，未符合本措施規範之條件。

對於違反前述規定之旅客，抵臺時將依傳染病防治法第58條、第69條規定及衛生福利部公告裁罰基準，處新臺幣一萬元至十五萬元罰鍰。

指揮中心強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並配合我國現行入境檢疫規定，及在臺檢疫期間應遵守之防疫措施，共同維護國內社區安全。