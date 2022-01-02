自去年12月25日以來，陝西省單日新增新冠肺炎確診病例數已連續第8天突破百例，其中超過九成病例仍來自西安市。不過相較此前7天單日新增超過150的病例數，西安今年首日的新增病例數已有所下降。據大陸國家衛健委最新通報，1月1日0-24時，陝西新增本土確診病例123例，其中西安市122例、延安市1例。

此前，去年12月25日至31日，陝西單日新增本土確診病例數分別為157例、152例、180例、151例、155例、165例和174例。

其中，超九成病例數由西安市報告，該市此前7天的單日新增本土確診病例數分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例、174例。

去年12月9日，西安報告出現本輪疫情中的首例確診病例，為西安市灞橋區境外人員隔離酒店工作專班成員向某。其負責為隔離人員送餐、收集垃圾和消毒工作。陝西衛健委通報稱，初步分析判斷，向某感染原因為專班工作人員職業關係所致。

隨來，當地疾控部門對本土確診病例標本進行了全基因組測序，為Delta變種病毒，與去年12月4日巴基斯坦入境航班PK854（伊斯蘭堡-西安）旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

據陝西衛健委今（2日）通報，自去年12月9日以來，全省累計報告本土確診病例1598例（西安市1573例、咸陽市12例、延安市12例、渭南市1例），其中出院8例、在院1590例。