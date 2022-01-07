新北市教育局今邀請150位師生，在板橋秀泰影城觀賞導演梁皆得歷時20年跨越6國完成的紀錄片《尋找神話之鳥》，映後導演並分享拍攝心路歷程，期望透過紀錄片與導演的親身經歷，將生態保育的觀念與重要性傳達給師生，一同守護珍貴的生態環境。

《尋找神話之鳥》的主角是一度被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗，梁皆得意外的發現牠們的蹤跡，便踏上跨越6國耗時20年的紀錄片拍攝旅程，紀錄著黑嘴端鳳頭燕鷗的遷徙軌跡、生存方式與對抗險惡自然環境的歷程。

梁皆得表示，在拍攝過程中發現黑嘴端鳳頭燕鷗的生存受到颱風侵襲繁殖地、海洋垃圾、魚類資源減少及人為破壞棲地生態等因素而影響，其中因海洋垃圾問題更發生燕鷗嘴部卡著塑膠管事件，可見生態環境破壞對於鳥類生存造成龐大的威脅，期望透過紀錄片讓社會大眾及學子關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與生態棲地問題，找出鳥類、人類與自然環境共存的生活方式。

教育局指出，新北市鼓勵各校推動環境教育並落實聯合國永續發展目標SDGs實踐，其中響應目標第 15「陸域生命」，自2020年啟動「環境教育方案2.0－川山家計畫」，以保育類動物穿山甲為名，結合全市周遭山川環境特色，鼓勵學校營造校園棲地為動植物的家，協助校園棲地復原及多層次營造。

教育局長張明文表示，守護生態環境是大家共同的責任與義務，新北市長期推展校園環境教育與宣導棲地保護。今藉由觀賞《尋找神話之鳥》讓學生成為環境教育的小小種子，扎根於學習成長的道路上，期待能將生態保育概念深植於心並加以實踐力行，為我們所在的這塊土地盡一份心力。