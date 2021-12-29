桃園某防疫旅館爆發群聚感染，且春節專案期間入境確診者大增，桃園平均每天都有2例境外移入個案，桃園市長鄭文燦29日防疫會議宣布，32間防疫旅館共1000名工作人員，每天都要唾液PCR採檢，由3家進駐防疫旅館的醫院負責，也要派公衛護士跟感控專家檢視檢疫旅客的採檢動線，像是電梯限1次1人或同住家人搭乘，減少接觸風險。

觀旅局長楊勝評在防疫會議中表示，桃園防疫旅館扣除提供給機組員的4家，提供給一般旅客共有29家、3314間房間，約佔全國1／10，近日春節返鄉人潮，境外移入個案大幅增加，防疫旅館壓力增高，每日平均約有2位確診者入住桃園防疫旅館，推估越靠近春節，確診人數恐再攀升，除要增進相關感控、清消等防疫執行細節，也要由專業護理師、感控師專責輔導，現場監督旅館人員如房務清消等防疫工作，及時導正疏漏之處。

鄭文燦說，國際上防疫良好的國家近期確診案例也大幅增加，境外移入確診者每天都有，有時一天高達7、8個，確實是很大考驗，宣布32家防疫旅館共1000工作人員試辦新制度，每天都要唾液PCR檢測，由3家進駐防疫旅館、專責為返國旅客期滿採檢的醫院負責，另也要派公衛護士跟感控專家檢視檢疫民眾採檢動線和工作流程有無瑕疵或需要加強處，像是電梯以一次一人或同住家人為限，減少接觸風險，該有的消毒跟靜置規定也要嚴格執行，避免環境汙染因素引發接觸感染風險，指示衛生局跟觀旅局合作顧好防疫旅館。

鄭文燦也提到，近期消防局後送疑似確診個案採檢情況大幅增加，雖然2年來沒有消防員值勤被感染，仍要提高警覺，個人防護裝備和單次消毒要落實，支援居家檢疫民眾到醫院採檢的防疫計程車和防疫巴士司機也要顧好，不論人數多寡一定不能有破口，若防疫旅館工作人員唾液篩檢試辦成功，請衛生局評估擴及其他工作人員，確保工作人員安全。

另外，鄭文燦也說，桃園成功在年底前達成第一劑新冠肺炎疫苗施打涵蓋率85％、第二劑破70％的目標，但過年前可能有15％民眾第一劑將期滿、尤其BNT施打者，另過年後、2或3月也有打完二劑者保護力下降需打加強劑的另一波高峰，衛生局長王文彥也提醒，保護力下降感染恐會變重症需要住院，預估有3成民眾保護力不足，因此1至3月一定要加強施打，鄭文燦也預告市民活動中心和巨蛋體育館的社區接種站可能重啟，指示民政局跟體育局配合衛生局提早規畫辦理。