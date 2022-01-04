桃機清潔承包商一名清潔人員傳出確診。中央流行疫情指揮中心昨天深夜發新聞稿證實，確定新增1例本土病例，近期無出入境紀錄，目前正在進行疫情調查，該個案採檢Ct值11，指揮中心目前正擴大匡列採檢中。桃園市長鄭文燦今天凌晨表示，已完成親密接觸者採檢皆為陰性，不需過度擔心。鄭文燦同時公布個案12/30、12/31足跡，提醒民眾注意。

鄭文燦在臉書發文表示，個案曾於12/30、12/31上午9時至12時至忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，民眾如有足跡重疊者，請進行自我健康監測。

指揮中心也呼籲，民眾若曾於該段時間出入該場所，應請進行自我健康監測，若於1月14日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

以下為鄭文燦臉書全文

市民朋友晚安，我想向大家說明有關疫情的最新資訊。

中央流行疫情指揮中心晚間公布新增1例COVID-19本土確定病例，居住地於桃園市，為本國籍40多歲女性，於機場停車場擔任清潔人員，近期無出入境紀錄。

桃園市衛生局第一時間啟動疫調、採檢、消毒，同時通知同住家人就讀的學校進行預防性停課一天，並已完成6名親密接觸者採檢，核酸檢驗PCR結果皆為陰性，請師生家長不需過度擔心。

個案曾於12/30、31上午9時至12時有至忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，民眾如有足跡重疊者，請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或指定採檢院所，接受採檢及評估。

國際疫情嚴峻，桃園是機場國門所在地，責無旁貸。我們將持續以即時疫調、擴大匡列、多次採檢的方式，來努力守住國門。建立社區防線，桃園仍不會鬆懈，會以嚴謹的態度做好每一個防疫環節，也請大家不能輕忽大意，出入公共場所正確佩戴口罩，落實實名制，一起做好自身防疫。