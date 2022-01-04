桃機昨晚一名女清潔員確診列本土個案，感染源尚不明，病毒基因定序結果也還沒出來，而今上午又傳出再增2清潔員與1位防疫計程車司機確診，但詳情仍待指揮中心下午說明。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志警告，居住在桃園中壢的民眾要注意，若出現異狀要盡快就醫採檢。

潘建志今在臉書發文說，台灣昨晚新增一例本土，桃機女清潔員確診，Ct值僅11，打過兩劑AZ疫苗，病毒基因定序尚未出爐，目前感染源也不明，因此已擴大匡列接觸者，其中包括數百名防疫計程車司機與個案的密切接觸者。

潘建志也說，女清潔人員小孩就讀的國小、姪女念的高中都已預防性停課，且因為個案曾在2021年12月30和31日去中壢忠貞市場擺攤，該市場也緊急消毒。因此他也呼籲居住在桃園中壢的人提高警覺，如果近日身體出現異狀，就趕緊去採檢。

潘建志表示，新冠變異株Omicron才出現1.5個月就創2紀錄「最快擴張速度」與「最多胺基酸變異數」。從南非發現此變異株至今，已占據全球30％地盤；而新冠病毒平均兩年會有52個點位變異，但Omicron竟多達78個，等於坐時光機從一年後穿越而來。

潘建志指出，Omicron主要感染上呼吸道，症狀類似感冒較輕微，也比較容易被忽略掉，因此傳播速度更快。感染Omicron早期症狀為喉嚨沙啞疼痛，腰酸背痛，流鼻涕、鼻塞，頭痛，疲憊，打噴嚏，夜裡盜汗，比較少出現發燒和嗅味覺喪失。

潘建志坦言，台北防疫旅館2確診個案改列本土，是台灣首見Omicron本土個案。台灣第一線邊境防守，因「7+7」專案，春節返鄉入境人數在16日前會達到最高峰。而接下來2周情勢嚴峻。好消息是全國疫苗第一劑覆蓋率已達80%、第二劑也有70%，希望這次台灣也能平安度過。