桃園機場一名女清潔員昨晚確診，感染源尚待釐清，今又傳出再增加2名清潔人員與1名小黃司機確診，機場全面大消毒，且還傳出2位華航機師在跨年假期後確診，針對此事，桃園市長鄭文燦與華航皆語帶保留說，一切由指揮中心下午說明為主。

昨晚新增一例本土，為在桃機工作的女清潔人員，而今（4日）上午傳出又增加2名清潔人員與1位防疫計程車司機確診。對此，桃園市長鄭文燦則說，目前確定足跡有重疊的部分是防疫車隊，但至於是否再增2名清潔人員確診，則待指揮中心統一宣布。

除了清潔人員與小黃司機驚傳確診，今也傳出華航有2名機師確診，對此，華航則回應說，一切依指揮中心說明為準。華航恪遵政府防疫政策，重視員工健康與安全，並為第三劑施打特別設立疫苗接種站，自12月起陸續安排符合接種資格的機組員打第三劑，目前前後艙機組員第三劑施打比率約近四成。華航將持續安排及協助員工儘速打疫苗，建立防疫保護網。