再傳2員工確診 桃園機場大消毒 桃市衛生局回應了 10:042022/01/04 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 、 楊雅婷 、中時、 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 負責清潔桃園機場的承包商一名清潔人員傳出確診，桃機公司在接獲通報後，4日上午由國防部陸軍33化學兵群支援在確診人員工作場域大清消。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再傳2員工確診，桃園機場今天大消毒。（陳麒全攝） 3日晚間桃園市中壢區某國小有家長確診新冠肺炎，成為今年首例本土個案。據指出，該患者是桃園機場公司的清潔人員；今再傳桃機又有兩名員工染疫。桃機公司表示，相關訊息有待桃園市衛生局、中央流行疫情指揮中心說明，機場今天上午11點起，將針對二航廈展開大消毒。 桃園市衛生局表示，無法證實相關消息，最新疫情說明，必須由市長鄭文燦確認後才可對外公布。昨晚已緊急針對個案6名家人採檢，初步結果都為陰性。指揮中心表示，下午2點疫情記者會將對外說明。 桃園機場一名員工昨晚確診，今再傳出另2人染疫。（資料照） 確診者曾擺攤 桃園忠貞市場下午2點大清消宣布停業2天 桃機清潔員確診！醫曝3問題：恐爆發大規模疫情 #桃機 #員工 #本土 #確診 #大消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幫員工存退休金！宏碁 啟動員工持股信託制度 04:102022/01/04 財經要聞 開卷書摘》新冠口服藥獲批准！先學膠囊、藥錠英文怎麼說 08:412022/01/04 生活 兆豐銀董座張兆順30日晚間發出員工信溫情喊話 03:032022/01/04 財經 本土＋1 桃機清潔工驚傳確診 2校停課 04:102022/01/04 焦點要聞 Omicron爆遠親新變種IHU 帶大量突變2特徵被點名 08:432022/01/04 國際 打了加強劑 美國防長奧斯汀仍染疫 04:102022/01/04 國際大事 高雄連26個月 本土登革熱＋0 04:102022/01/04 地方新聞 台船三路並進 2022守穩獲利 04:102022/01/04 證券．權證 Omicron首例本土現蹤 百間防疫旅館不及格 04:102022/01/04 財經要聞 桃機清潔員確診！醫曝3問題：恐爆發大規模疫情 07:342022/01/04 生活 傳遭派對DJ感染 梅西最快月底歸隊 04:102022/01/04 運動天地 北市員工獎金改匯至悠遊付 挨轟獨裁 04:102022/01/04 地方新聞 釀首起本土Omicron 防疫旅館遭退場 04:102022/01/04 焦點要聞 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 桃機清潔員確診！醫曝3問題：恐爆發大規模疫情 - 生活 再傳2員工確診 桃園機場大消毒 桃市衛生局回應了 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 Omicron超像普通感冒 專家警告出現8大症狀立刻篩檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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