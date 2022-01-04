再傳2員工確診，桃園機場今天大消毒。（陳麒全攝）

3日晚間桃園市中壢區某國小有家長確診新冠肺炎，成為今年首例本土個案。據指出，該患者是桃園機場公司的清潔人員；今再傳桃機又有兩名員工染疫。桃機公司表示，相關訊息有待桃園市衛生局、中央流行疫情指揮中心說明，機場今天上午11點起，將針對二航廈展開大消毒。

桃園市衛生局表示，無法證實相關消息，最新疫情說明，必須由市長鄭文燦確認後才可對外公布。昨晚已緊急針對個案6名家人採檢，初步結果都為陰性。指揮中心表示，下午2點疫情記者會將對外說明。