桃園機場3名女清潔工和防疫司機接連染疫，桃園市長鄭文燦在爆發前一天才率隊視察防疫車隊，引發接觸疑慮，鄭文燦親釋疑，強調確診司機沒有到視察現場，且全程大家都有戴口罩，市府團隊是送防疫物資，但若有必要，「我們都會做採檢！」

今公布確診的案17240，是住基隆、在桃園國際機場開防疫計程車的司機，因鄭文燦3日上午才率交通局長劉慶豐、民政局副局長張世威等人，前往桃園機場第二航廈，視察桃園市防疫車隊運作情形，也引發接觸疑慮。

鄭文燦今解釋，市府團隊視察是致贈防護衣、N95口罩等防疫物資，並感謝防疫車隊這2年於防疫工作上的付出，守住國門第一線，現場僅有5部防疫計程車和1部防疫巴士，大家全程都有戴口罩，而且確診司機並沒有到現場，強調是送物資過去，「不過有必要，我們都會做採檢！」

市府指出，該確診司機3日並未在視察現場，且該司機是在入境停車場，市府團隊視察是在出境大廳，並未接觸，但為了慎重，將安排視察團隊全員採檢。