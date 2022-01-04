台中市長盧秀燕向中央喊話盼縮短防疫旅館工作人員第三劑接種時間。（馮惠宜攝）

國內外新冠疫情漸趨緊張，台中市長盧秀燕在4日市政會議上表示，因應桃機爆來源不明本土病例，以及台北市已有10間防疫旅館陸續爆出群聚感染，為鼓勵民眾完整接種二劑疫苗，她也宣布自5日起市民接種疫苗無論是第一劑或第二劑都加發200元禮券，另建議中央針對防疫旅館工作人員優先施打第三劑，縮短第三劑拉種時間，不要再隔5個月。

台中市市政會議4日移師北屯區公所舉辦，這也是國內5月爆發社區疫情後，行動市政會議開拔到各區的首場；盧秀燕一開場即向大家報告台中市北屯區是全台中市人口最多的行政區，而在3日開始北屯區廍子里人口數也首度超越七期的惠來里，目前人口數已有29萬多人，成為全台中市第一大里。

而因應春節返國人潮，盧秀燕說，目前台中市每天居家檢疫人數達3500人，由於疫情相當複雜，加上桃園昨（3日）出現一本土病例且來源不明，為加強防疫她宣布，自5日開始注射疫苗第一劑、第二劑都給200元禮券。

盧秀燕說，之前是針對市民接種首劑給予200元禮券，5日開始增加打第二劑的市民200元禮券，她指出，自12月23日開始至12月31日9天內有10260人接種第一劑，而目前台中市接種第一劑達84.87％，第二劑者也有71％，都比全國接種第一劑79.9％以及第二劑69％還要高，她希望加碼鼓勵第二劑後，可以更提升疫苗普及率。

盧秀燕也表示，目前台中市有47棟防疫替代所（防疫旅館）達2993間，目前有1925間有人入住，入住率64.32％，等於還有1千間左右空房，她也希望所有返國的民眾要住到防疫旅館，不管是選擇10＋4或7＋7檢疫方案，如果民眾要回家居家檢疫，也請檢疫者要待在自己房間，不要出來和家人混處。

另，她也表示，台北市有10旅館發生感染，盧秀燕說，台中市防疫旅館工作人員有92％完兩劑疫苗接種，有8％可能是新進人員還沒完整接種兩劑，但她呼籲中央疫情指揮中心，優先讓檢疫旅館工作人員優先打第三劑，不要再隔五個月才能接種，縮短第三劑注射時間。