因應新冠疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心7日宣布第三劑追加劑縮短，18歲以上、與第二劑間隔滿12週以上均建議接種，追加劑可接種莫德納半劑量、BNT、高端或AZ疫苗。

台中市府估算，1月31日前符合接種資格民眾近90萬人，因應龐大接種需求，台中市衛生所及合約醫院加開週末疫苗門診因應，診所如接獲民眾預約莫德納達8人以上，可向轄區衛生所領取疫苗在診所集中接種。

台中市衛生局指出，假日外展接種站廣受好評，上週末持續於文心森林公園、南屯區楓樹兒童青少年活動中心提供莫德納疫苗；BNT疫苗則是在東區樂成宮、東協廣場、家樂福西屯店、中清店等，免預約、隨到隨打。

另外，台南市府於1月10日、13日、14日共3日，每日下午2時30分至4時在家樂福仁德店開設BNT疫苗接種站。

根據統計，7日於台南文化中心接種BNT疫苗者共492人，其中323人接種追加劑；新營衛生所共138人接種BNT疫苗，包含92人接種追加劑。

高雄市府全面提升高雄市防疫醫療整備，包括負壓隔離病房111間，佔床率未達50％，專責病房現已開設170房，目前佔床率未達10％，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，落實區隔「居家檢疫」與「居家隔離」對象風險管理。高雄市昨(9)起開設大型接種站提供莫德納疫苗，首日近4千人預約。

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