本土疫情再起，連日來，民眾踴躍接種第3劑，臺南市統計光是15日一天，就有1萬8591人接種第3劑，而目前又以莫德納最受青睞，統計已完成接種第3劑的民眾來說，高達約6成民眾選莫德納，其次為BNT近4成，高端、AZ不到1成。衛生局呼籲，由於莫德納疫苗量能吃緊，市民如有立即接種需求，建議可選BNT疫苗。

衛生局表示，目前莫德納易疫苗預估到下周供應尚有餘裕，向1922平臺預約接種者不至於受影響，不過，部分向診所預約打莫德納者，則可能會面臨疫苗短缺，民眾恐將打不到的情形，但衛生局也強調，農曆年後，中央即會撥配新的疫苗，請民眾不用擔心。

衛生局呼籲，如有立即接種第3劑或1、2劑需求的市民，也可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，建立自身免疫保護力，南市也會持續向指揮中心提出莫德納疫苗配送需求，獲配發後，也會盡快為市民接種。

衛生局疾管科長林曉玫表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第19期將於17日開始接種，莫德納疫苗仍足以供應下周民眾接種需求，但第20期，也就是下下周要施打者，則建議可選擇BNT疫苗。

臺南市衛生局統計15日共1萬8591人接種第3劑，其中15人接種AZ疫苗、1萬5744人接種莫德納疫苗、399人接種高端疫苗、2433人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共2萬1780人接種。第一劑涵蓋率77.9％、第二劑涵蓋率68.8％、加強劑及追加劑涵蓋率5.2％。