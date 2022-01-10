台北市長柯文哲。（摘自台北酷課雲YouTube）

桃園機場群聚感染擴大，台北市長柯文哲10日下午新增行程，將對外說明北市防疫政策，他指出，月底前北市符合施打第3劑的民眾超過100萬人，中央下命令把接種間隔從5個月縮短至3個月，應該要有輕重緩急，現在會變成不是那麼緊急的把優先打的擊垮，北市預約系統早上開放1小時就湧進8萬多人搶預約。

柯文哲、副市長蔡炳坤和黃珊珊今天下午3時30分將說明北市防疫政策，面對疫情升溫，柯文哲今早表示，北市疫苗預約系統1小時就有8萬多人搶著預約，市府全部才準備11萬劑，他認為到中午應該就會被預約一空，所以緊急規畫開放中型注射站，周五再重新開放預約，他也呼籲沒預約到的民眾不要緊張，會增加量能再開放預約。

柯文哲認為，第3劑接種間隔從5個月變3個月，算一算到月底，北市符合打第3劑的人超過100萬人，中央下命令應該要有輕重緩急，現在變成不是那麼緊急的人把應該優先施打的擊垮。

他強調，不管怎樣，這周會挪出一部分力量先去替機場、旅館、醫院的工作人員接種第3劑。