Omicorn來勢洶洶，嘉義市政府強力鼓勵民眾接種第3劑疫苗，將於22、23日再開設大型接種站，10日測試預約平台操作功能，近日將開放受理預約，市府衛生局表示，預約第3劑的65歲以上長者提供比照第1劑疫苗接種的服務。

嘉義市衛生局表示，目前嘉義市第一劑疫苗涵蓋率超過9成、第二劑超過8成，第二階段校園接種情形截至本月7日共接種1萬3815名學子，中央流行疫情指揮中心開放已經接種兩劑疫苗、間隔滿12周以上、滿18歲者可以追加第三劑，民眾可以逕至全市各家合約院所預約接種第三劑。

嘉義市衛生局長廖育瑋指出，至1月8日嘉義市約有5600人已接種第三劑，該局已規畫22、23日在港坪運動公園體育館、北興國中設置大型接種站，提供65歲以上長者施打第三劑莫德納或BNT疫苗，大型接種站服務比照第一劑，有計程車資優惠措施、預約復康巴士接送。

此外，學校也做了升級防疫警戒的部署。市府教育處長林立生指出，即日起各校將於本周讓學生將下學期課本、習作攜回，以利於寒假期間自學，面對下學期可能突如其來的開學就停課，可維持讓線上教學正常。

林立生說，對於自主學習家長需顧及學生興趣與需求，教育處已讓各領域輔導規畫相關課程，製成線上教學影片檔，隨時讓學生選看，請家長注意相關訊息及嘉e卡推播公告。

林立生說，已請各校確保並盤點學生openid帳號，與其對接常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作，務必做好「停課不停學」的準備。