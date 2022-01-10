國際新冠疫情延燒，近期大量境外移入也間接導致本土案例的出現，尤其桃機群聚擴大，指揮中心開放18歲以上接種第三劑疫苗，也因此出現搶打第三劑的人潮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，符合資格的768萬人不可能全部打完，這會破世界紀錄。

根據指揮中心預估，月底符合第三劑接種資格者約768萬人，據了解，可施打第三劑民眾中，有9成想打mRNA疫苗，擔心存量上是否足夠。

陳時中表示，莫德納和BNT手上分別還有230萬劑，陸續還有BNT會進來，目前第三劑接種率最高的是智利的58%，但我們絕對不可能將768萬人都施打完畢，這會破世界紀錄。

陳時中指出，有些國家第三劑覆蓋率達到30％，有些10%多一些就停下來了，當然我們希望能盡量高覆蓋率，但呼籲大家盡量打，疫苗一定夠。

另指揮中心日前宣布第三劑間隔縮短至12周，1922疫苗預約平台的重啟也在討論中，媒體問到，目前各縣市預約部分，若已經透過上網及醫院門診預約了，之後1922重啟後如何整合？

陳時中說，接種第三劑有些是造冊的，有些是鼓勵的，但無論在哪個平台預約，只要有一個預約到就好。