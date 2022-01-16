北市北投區曹姓黑幫成員以人頭設立開發公司，撥打下市股票公司賠償的客戶名單，謊稱搭配靈骨塔成套後，可以轉賣減少損失，直至客戶匯款後，曹等人瞬間消失不見，經查已有10人遭詐，共損失2000多萬，警方上月報請檢察官指揮逮成員8人，訊後依加重詐欺、組織犯罪送辦。
警方調查，38歲曹姓男子有多項刑案資料，與29歲的林姓男子共組詐騙集團，透過下市公司的賠償名單，鎖定被害人亟欲取回股本的心態，以散彈打鳥方式撥打電話再以話術誘騙，甚至以角色扮演成大型宮廟人員，或以能賄賂國稅局人員節稅，恐嚇被害人如報案即可能涉及刑責，迫使被害人不敢報案。
刑事局、北投警分局、三重警分局接獲情資，曹、林等人去年3月起共組詐欺集團，經過半年的偵查，上月搜索台北、新北等10處人頭公司，現場查扣骨灰罐、教戰手冊1份、點鈔機、手機、電腦主機、筆記型電腦及安非他命、海洛因、FM2等贓證物。訊後曹嫌及林姓幹部聲押獲准。
警方表示，曹等詐團多鎖定為老年人下手，呼籲民眾若於接獲靈骨塔推銷電話，應先撥打165反詐騙專線查證，勿受騙上當。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。