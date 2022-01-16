曹姓等8人利用靈骨塔進行詐騙。（圖／警方提供）

黑幫佯稱靈骨塔節稅詐騙2000多萬 警逮成員8人

北市北投區曹姓黑幫成員以人頭設立開發公司，撥打下市股票公司賠償的客戶名單，謊稱搭配靈骨塔成套後，可以轉賣減少損失，直至客戶匯款後，曹等人瞬間消失不見，經查已有10人遭詐，共損失2000多萬，警方上月報請檢察官指揮逮成員8人，訊後依加重詐欺、組織犯罪送辦。

警方調查，38歲曹姓男子有多項刑案資料，與29歲的林姓男子共組詐騙集團，透過下市公司的賠償名單，鎖定被害人亟欲取回股本的心態，以散彈打鳥方式撥打電話再以話術誘騙，甚至以角色扮演成大型宮廟人員，或以能賄賂國稅局人員節稅，恐嚇被害人如報案即可能涉及刑責，迫使被害人不敢報案。

刑事局、北投警分局、三重警分局接獲情資，曹、林等人去年3月起共組詐欺集團，經過半年的偵查，上月搜索台北、新北等10處人頭公司，現場查扣骨灰罐、教戰手冊1份、點鈔機、手機、電腦主機、筆記型電腦及安非他命、海洛因、FM2等贓證物。訊後曹嫌及林姓幹部聲押獲准。

警方表示，曹等詐團多鎖定為老年人下手，呼籲民眾若於接獲靈骨塔推銷電話，應先撥打165反詐騙專線查證，勿受騙上當。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！