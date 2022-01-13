台中30歲周姓男子未考取汽車駕照，多年來卻開車到處趴趴走，且多達20多萬元的違規罰單堅持不繳，卻能一次付清購買價值300多萬的賓士車，行政執行署台中分署去年起開始徹查其財產，今年1月7日決定查封周男的賓士車，他為了愛車，當場允諾籌錢，11日即繳清所有積欠的罰款。

行政執行署台中分署指出，周男多年來開車到處趴趴走，累計有無照駕駛、其他違規行為罰單及ECT費用等費用未繳，累計金額達20多萬元，其中一張罰單為1萬2000元，是他去年駕車行駛高速公路時，超速170公里被開的。

周男累計的罰單一直未繳，去年被移送行政執行署台中分署，經該署清查周男財產，發現他在2019年間，以一次付清的方式購買價值300多萬的賓士AMG C43，且他駕車經常違規、枉顧他人生命財產安全，承辦人員1月7日到周男可能出現的地點查訪視，果然見到他的白色賓士車。

承辦人員立即連繫警方及拖吊業者，當場依法查封該車、並移置保管場，而周男在移置過程中發現，立即承諾會繳清罰款，並於11日主動到台中分署以現金繳清。