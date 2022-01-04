台南市衛生局今天稽查4家防疫旅館，針對空調、通風系統做全面檢視。(曹婷婷攝)

台南市衛生局今天稽查4家防疫旅館，針對空調、通風系統做全面檢視。(曹婷婷攝)

台北市近期爆出3起疑似防疫旅館群聚事件，6家防疫旅館拉警報，台南市衛生局今天稽查4家防疫旅館共278房，針對空調、通風系統全面檢視，空調專家葉榮章指出，今天稽查4家旅館雖老舊但每間房均為獨立空調，氣膠傳播風險低，應不至於有傳播病毒疑慮。

衛生局今天針對北區、中西區4家老舊防疫旅館，會同通風系統、空調設備及職安專家等專業人員稽查，初步沒有發現不符規範項目，不過，有業者櫃台未設隔板，由於即將進入春節返台潮的人潮高峰，衛生局也口頭提醒業者要改善，避免增加染疫風險。

此外，由於今天稽查的旅館陳設均偏老舊，衛生局也叮囑業者必須落實檢疫者門禁管理、防疫動線、環境清潔、廢棄物清理、人員健康管理等防疫作為，避免防疫旅館成為防疫破口，7日下午也將安排防疫旅宿業者再教育訓練、外包清消公司稽查等作為。

衛生局長許以霖指出，目前防疫旅館人員疫苗施打率第一劑已有99.56％、第二劑為96.94％，後續如第二劑接種已滿5個月，即可接種第3劑。

由於本土病例再現，台南市長黃偉哲也提醒，近日出現COVID-19本土病例，有意前往台南民眾，請落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防護措施，並盡速完成COVID-19疫苗接種，建立自身免疫保護力。