嘉義縣長翁章梁（左二）今天前往嘉縣防疫旅館視察相關措施。（張亦惠攝）

台灣新冠肺炎疫情爆發桃園機場群聚案件，加上春節將至，嘉義縣長翁章梁7日實地前往嘉縣防疫旅館了解管理情形，嚴防防疫旅館成為破口，另，衛生局也指出會盡快安排館內從業人員接種第三劑疫苗。

國外Omicron疫情居高不下，近日台灣新增多名本土案例，衛生局因應春節專案，已分別在去年12月7、14、20及22日啟動4次密集性防疫旅館查核。翁章梁今天實地前往防疫旅館了解管理情形，包括入住單一入口、專人帶領直入房間、經過的動線立即清消、垃圾處理、用餐及24小時監視器監控外，衛生局指出，居檢者離開靜置1天後，立即執行終期消毒，尤其針對冷氣濾網拆洗消毒或更換，被單也由專業廠商清洗消毒處理，過程十分嚴謹。

衛生局表示，館內從業人員都已完成2劑疫苗施打，期滿5個月近期將陸續接種第3劑，若中央公布第三劑接種間隔縮短至3個月，也會盡快安排從業人員施打，另，提醒鄉親18歲以上未接種1、2劑者，31日前接種還有200元大禮，做好自我防護。

翁章梁指出，最近的疫情比較緊張，過年期間人員流動率高，加上病毒是看不見的，包括動線、消毒、人員管控等都需到位，徹底落實，才能讓疫情平穩下來，這段期間可能造成某些民眾生活上的不便，很感謝旅館業者和民眾的配合。

衛生局長趙紋華表示，因應春節期間的人口流動，衛生局特別商調醫療人員進駐防疫旅館，並設置採檢艙，防疫管控採「人不動、醫療人員動」方式進行，為民眾的安全與健康嚴密把關。