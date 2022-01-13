移民署在潮州戶政事務所設置行動服務櫃台，呼籲逾期在台人士接種疫苗。（移民署屏東服務站提供／謝佳潾屏東傳真）

移民署屏東服務站為推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，特別在潮州戶政事務所設置行動服務櫃檯，提供逾期停（居）留者辦理統一證號服務及協助預約事宜，不用擔心被查緝，都能安心接種疫苗，而因該專案將在31日截止，移民署呼籲在台外來人口趕緊接種疫苗，安心過好年。

移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表示，「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」採不通報、不查處、不收費、不管制等四不原則，實施期間即將在31日截止，提醒逾期在台人士儘快接種疫苗，使台灣整體防疫更趨完整。

而移民署屏東縣專勤隊隊長陳泗村則說，為加速提升逾期外來人口疫苗施打覆蓋率，特別商請屏東縣衛生局於18日下午2時，在屏東市中山路及公園路口設置疫苗快打站，現場也將提供辦理統一證號服務，方便逾期外來人口前來施打疫苗，歡迎踴躍出面、共同防堵疫情，接種第1、2劑者更將提供200元禮券。