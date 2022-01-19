搶寒假出遊商機，天成文旅-繪日之丘鎖定親子家庭客群，自即日起至4月28日止推出回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房住房專案，凡於周日至周四入住精緻客房享專案優惠價3099元，更加碼免費升等原價9200元溫馨家庭四人房，親子同樂出遊回嘉，等同每人每晚花費不到800元即可入住舒適四人房，並免費使用飯店豐富趣味的親子設施，闔家同遊，打造溫馨歡樂的假期時光。

豐粹人文歷史文化的嘉義及遊憩資源豐饒的阿里山，一直是國內旅遊的熱門景點。擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘為大小旅人遊訪嘉義的旅宿熱門之選，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，採用活潑的設計與特色畫作妝點空間，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象。

入住天成文旅-繪日之丘回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房住房專案，於平日期間日入住精緻客房，享免費升等溫馨家庭四人房外，另提供兩客免費早餐，享受繪日珈啡提供的特色早點外，還可於每日下午3點至晚上6點的茶聚活動，免費享用阿里山高山茶與道地茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等，讓家人小孩們皆能享受歡愉氣氛，感受天成文旅-繪日之丘的無窮魅力，創造滿滿甜蜜回憶。