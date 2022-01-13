搶攻曆春節連假九日國旅商機，天成文旅-華山町推出「饗宴．華山町一泊二食住房專案」，即日起至2022年6月30日，特別開放假日、農曆春節與連續假期適用，兩人成行入住華山四人房，每晚3000元+10％起，專案依房型人數提供自助式早餐，含客房餐飲晚餐每人一份，加碼獨家贈送禮賓組合包，加人加價再享優惠，第三人入住含餐1200元+10％，第四人入住含餐1000元+10％，倘若四人入住等同每人1300元+10％用餐送住宿的概念，且專案不分平假日，更加適合國旅客群提早安排假期出遊。

「饗宴．華山町一泊二食住房專案」，加碼獨家贈送禮賓組合包，內含DETERCOM旅行組、眼罩、耳塞與迎賓飲品。專案橫跨過年春節假期（1/29-2/6）、228連假（2/26-2/28）、清明節連假（4/2-4/5）以及端午節連假（6/3-6/5），提早規劃連假出遊的最佳選擇。

農曆春節即將來臨，看準小家庭消費市場，華山町餐酒館專為小家庭圍爐設計創意十足的中菜西吃，1月31日至2月6日推出「新春分享餐」每套2888元+10％，融合了魚肉、雞肉、豬腳等料理，象徵年年有餘、「起家」雞台語同「家」、延年益壽與年年高升的年糕等年菜寓意，菜單內含炸紅豆年糕佐起司醬、紙包香魚佐水果莎莎醬、人蔘雞腿湯、酥炸德國豬腳、醬燒炸雞油飯以及Montes蒙帝斯紅酒，凡點新春分享餐即加贈主廚特製小菜一份，華山町餐酒館特別推出創意十足的中菜西吃，期望為雙北地區的小家庭帶來除夕圍爐全新選擇。需於三天前預訂，不得與其他優惠合併使用。

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