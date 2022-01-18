金管會今（18）日召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」視訊溝通會議，說明2021年進行不動產授信專案金檢所發現的3大主要缺失態樣，除提醒業者加強注意改善外，並強調已納入2022年一般金檢及不動產授信專案金檢的檢查重點。

檢查局副局長張子敏表示，對於去年進行不動產授信專案金檢所發現的缺失，已於同年5月18日發函督促各金融機構注意，此次為配合央行13日要求借款人購地貸款應於「一定期間」動工興建、及未依限動工所應採行措施，進一步召開視訊溝通會議。

金管會此次邀集全體國銀、信合社及票金公司總經理及總稽核等高階主管，除說明去年專案金檢發現的主要缺失樣態、提醒業者加強注意改善外，並針對購地貸款及投資客炒房的下列三大檢查缺失樣態，要求業者進行檢視並確實改善。

首先，金管會發現金融機構辦理建築購地貸款或周轉金授信案件時，有多次辦理續約展期仍未動工興建、且未於展期時要求借戶收回部分貸放資金或調高利率。張子敏指出，此項為金融機構最普遍出現的缺失。

其次，金管會發現金融機構辦理購置工業區土地貸放案時，有歷經多次展期仍未動工興建、甚且在展期時調降貸放利率。最後，則是投資客利用投資理財課程誘導民眾組成炒房團，向銀行融資，另有貸放後有由代書以現金提領貸款資金等情事。

金管會強調，金融機構對央行及金管會不動產授信相關規定，是否建立妥適風險管理機制及法令遵循落實情形，已納入金管會2022年一般業務檢查及不動產授信業務專案檢查之檢查重點。

此外，配合央行去年12月16日調整選擇性信用管制措施，限縮部分不動產貸款的最高成數，金管會正研議調整不動產貸款在計提資本時所適用的風險權數，以提升銀行辦理不動產貸款的風險承受能力，並促使銀行審慎控管辦理不動產貸款的相關風險。