農曆年節腳步將近，金融市場現金大量流動，交易熱絡，銀行、郵局、信用合作社及農會等金融機構易遭歹徒覬覦，為維護金融機構(商家)安全，防範治安事件發生，淡水警分局今(22)日邀請轄內各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業、彩券業、大賣場及加油站等業者，舉辦「111年重要節日強化金融機構(商家)安全維護暨詐騙宣導協調座談會」，期盼聽取業者建言，共同維護春節期間轄區治安，讓民眾平安過個好年。

淡水警分局偵查隊長王凱文於座談會中提醒業者，春節期間，民眾如有存提領大筆金額，警方提供護鈔服務，民眾可向轄區派出所申請，除一般存提領民眾外，金融機構保全業者於執行運（補）鈔作業時，同樣可以向警方申請安全維護服務，以防遭有心人士覬覦，發生強盜、搶奪、竊盜等案件。

另外也呼籲金融機構人員針對民眾臨櫃提領巨額款項時，如有神情緊張、異樣或反覆接聽電話等異狀，多加留意關懷，即時聯繫警方到場協助了解，會中更宣導新興詐騙手法與因應方法，以及分享近期阻詐成功案例供業者參考學習。

分局長黃南山表示，年節期間民眾沉浸歡樂氣氛之中，警方也會保持最高警戒，捍衛民眾財產安全，讓大家安心過好年；另春節期間同樣不可輕忽疫情可能升溫，也呼籲市民朋友儘量避免到人潮擁擠處所及減少群聚，並遵守相關防疫規範，與警方共同守護彼此健康。