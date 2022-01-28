除舊佈新，您家的春聯貼了嗎?新一季的臺北都市傳說，據說只要把反詐春聯貼到大門上的開運位置，即能為新年開運守財，有效提醒家人避免遭詐。

農曆新年將近，大家迎新送舊之際，不免俗的貼上新春聯迎接全新的一年，在此臺北市政府警察局警察局局長楊源明特地送上誠意滿滿新年祝福及警察局自製反詐春聯圖，溫馨提醒民眾春節連假之際仍需慎防詐騙。此外，臺北市刑事警察大隊亦加強詐欺犯罪偵防工作，全力守護民眾財產安全，以維春節期間社會治安，讓民眾安心過年。

在打擊詐欺犯罪部分，以科技偵查方式，運用大數據分析本市詐欺車手提款3熱(熱區、熱點、熱時)的絕對核心偵防作為。本局在執行內政部警政署110年「全國同步打擊詐欺專案行動」期間，共計查獲201件、查扣不法所得約新台幣1億1,921萬元；另針對假投資層轉詐欺車手查緝203人，詐騙集團266團，2,163人；三項重點工作均核列全國第一名。

其次防制詐欺工作，本局特邀各金融機構代表參與聯防攔阻座談會，強化金融機構、超商行(店)員落實民眾臨櫃提(匯)款及購買遊戲點數關懷提問工作，110年度共計成功攔阻詐欺案件680件、攔阻金額達3億9,116萬，有效發揮警民合作力量，確保民眾財產安全。

臺北市政府警察局呼籲，詐欺集團利用民眾春節期間有貸款求職之需求實施「假借貸」或「假求職」詐騙手法，前者標榜「絕對過審放貸」、「低利率、高額度貸款」之話術，後者要求提供「薪轉戶」，就是要民眾交付證件、金融存摺及提款卡等，民眾稍有不慎即淪為詐欺幫助犯。謹記，有貸款或求職需求的民眾，切勿將個人金融帳戶交付陌生人，如有發現疑似詐騙訊息，可撥打165反詐騙專線進行查證或前往鄰近派出所諮詢，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障。