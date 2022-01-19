台大推動「未來大學」計畫，首次將畢業校友納入，進修推廣學院實施「NTU AR」校友返校學習專案，其中「隨邊附讀」可自2月下旬起與台大在校生共同上課，台大校友享第一門課程完全免費及第二門（含）以上半價的優惠。

台大「未來大學」已進入第三波計畫，由進修推廣學院推出「NTU AR」校友返校學習專案，其中「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，即校友返校學習充電。

台大校長管中閔表示，未來的學習是一個持續的過程，而「未來大學」也應該在這個過程中扮演積極的角色，「NTU AR」專案將有助於強化校友持續學習的動機，並提供更廣泛的學習機會。

台大進修推廣學院自1月15日起推出「校友學習帳戶」，先提供校友「課程許願池」、「隨班附讀」與「免費線上課程」等三個學習專區。此專案從校友的需求出發，提供終身學習的途徑。

台大「校友學習帳戶」專案推出的「課程許願池」提供多元課程選單，校友可許下希望修讀的課程願望，台大將從中擇選開辦。校方現已針對較受歡迎的課程，如財報分析、績效管理、資料視覺化、大數據與商業分析等課程優先開辦。

「隨班附讀」則是精選台大數十門學分課程供各界選讀，有興趣者可於2月7日前報名，審查通過並完成註冊後，可自2月下旬起與台大在校學生共同上課，校友並享有第1門課程完全免費及第2門（含）以上半價的優惠。

此外，歷經疫情衝擊後，線上學習已打破教學與學習的疆界，儼然已成為現今學習趨勢。因此，此專案2月15日起陸續推出台大各單位開設的精選線上課程，校友只要註冊成為進修推廣學院會員並完成台大校友身分驗證，即可修讀「免費線上課程」。

台大指出，未來「校友學習帳戶」將記錄校友修讀進修推廣學院開辦的各項課程，隨時提供校友查詢與檢視個人的學習歷程。相關內容詳見「台大推廣教育網」。