有關媒體報導移民署PNR系統個資爭議案，移民署鄭重澄清，旅客訂位及行程分析系統是依移民法48條及個資法第15條規定，依法取得旅客訂位資料，並連接本署現有入出境查驗等系統整合後，提供必要旅客資訊供疫情指揮中心作為防疫使用，旅客資料於6 個月後遮蔽，5年後轉為非活動狀態(封存），無侵害人權之虞。另為遵循本署保護個資及資訊安全之原則，立委問政所需資料，僅就涉及本署網路資安架構及依廠商請求就專案成員個資、內部成本分析、營業實績等營業秘密予以遮罩，其餘資料均無保留完整提供，絕無規避立法院監督。

現行歐盟國家為掌握旅客完整行程資料，已建置 PNR系統 ，會員國間資料共享，為保護旅客個資，訂定 GDPR 規範，其他如美國、日本、加拿大、韓國等國亦都已經建置PNR系統，考量國情不同並兼顧 GDPR 精神，我國PNR系統蒐集個資僅限符合執行法定職務必要範圍內，現已有相關法令可資遵循，並將就個資保護研訂更細部之規定，確保旅客個資安全。