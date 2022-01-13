移民署製作4國語言海報，呼籲勿攜疫區肉品入台。（移民署提供）

近日我國連續從泰國郵包查獲豬肉製品，從中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸，農委會亦正式更新近3年發生非洲豬瘟國家（地區），新增泰國、義大利及北馬其頓共和國為新豬瘟疫區；適逢農曆春節前夕，為保護本土養豬產業、防堵非洲豬瘟疫情入侵，移民署製作包含越、泰、印尼及緬甸4國語言的海報，呼籲新住民及移工朋友，勿以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，以免受罰。

移民署指出，受新冠肺炎疫情影響，國際航班緊縮，新住民春節期間返鄉人數大為減少，但因年節思鄉情懷及贈禮習俗，透過郵包或快遞寄送家鄉食品食材來台大幅增加。

由於國際間非洲豬瘟疫情仍然十分嚴峻，亞洲地區許多國家均成疫區，歐洲及美洲也紛紛傳出疫情，近期我國更多次在泰國郵包，查獲含有非洲豬瘟病毒的肉製品，為守護國產豬肉，移民署持續透過多元管道，且以多語方式，向新住民及移工朋友宣導，不要從疫區攜帶、郵寄應景肉品或含肉類加工食品來台。

移民署強調，任何人都不可攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入台，違者受罰金額最高達100萬元，如外來人口無力繳納時，將被拒絕入境，另若違規從國外郵寄、購買豬肉製品輸入，最高處7年有期徒刑，得併科300萬元罰金，請新住民、移工勿因為「想念家鄉味」誤觸法網。