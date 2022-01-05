繼去年12月22日首次在台南郵局查獲的一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸並檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，日前台南某郵局再查獲一個來自泰國夾帶豬肉香腸的包裹，經檢出核酸相似度100％。農委會表示，泰國目前未向世界動物衛生組織(OIE)通報任何案例，泰國政府應徹底了解國內是否已有非洲豬瘟疫情的發生。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第22次會議會後記者會，農委會防檢局局長杜文珍表示，去年12月檢出的第一件非洲豬瘟陽性肉製品已經通知泰國，泰國回應說，該工廠使用豬肉是用境外豬肉，國內還沒有疫情發生，日前的第二件還沒向泰國通知，通知目的在於提醒泰國要注意國內有無相關風險。

「自認為不是疫區就絕對不會進口疫區豬肉來加工！」農委會副主委黃金城說，如果泰國不是疫區也沒有向OIE通報，那麼泰國政府一定要徹底了解自己境內的狀況，是否已經有疫情發生。