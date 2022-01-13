台南市民踴躍接種第3劑，出現搶打熱潮，昨天單日有1萬148人接種追加劑，台南市衛生局今天宣布，將加開2場高端疫苗追加劑中型接種站，分別於19日新營區南瀛堂、23日北區許石音樂圖書館，設籍台南的民眾可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約。

隨著本土疫情升溫，民眾施打第三劑有明顯變多，湧現搶打潮，衛生局統計，台南市12日共1萬148人接種疫苗加強劑及追加劑，其中59人接種AZ疫苗、6881人接種莫德納疫苗、816人接種高端疫苗、2392人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共1萬3382人完成疫苗接種。

因應民眾接種需求，衛生局指出，增設的新營區南瀛堂中型接種站為1月19日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時；北區許石音樂圖書館為1月23日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時，均為提供高端疫苗追加劑接種站。

衛生局呼籲，有接種高端疫苗追加劑需求，且設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，預約成功者，接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡（黃卡）按時前往。如已向其他醫療院所完成預約，請依約前往，無須再透過1922公費疫苗預約平台或台南COVID-19疫苗接種預約系統預約。