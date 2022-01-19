本土疫情升溫，嘉義市大型接種站、預約醫療院所及1922預約平台等多管道可預約接種疫情，大型接種站莫德納已約滿，市長黃敏惠表示，疫情轉趨嚴峻，請符合施打第三劑疫苗的民眾儘早接種，並把口罩戴好戴滿，做好「三手」防疫措施。

黃敏惠表示，自己已打完第三劑，因為疫情轉趨嚴峻，呼籲已打過第二劑且相隔3個月符合第三劑接種的民眾，趕快打第三劑，打完疫苗後要多休息、多喝水，勿激烈運動，還有持續做好「拱手不握手、勤洗手」的防疫措施。

市府衛生局長廖育瑋指出，這次嘉義市有提早向中央申請到疫苗，22、23日開設的大型接種站共11200劑疫苗，莫德納、BNT各5600劑，預約莫德納的民眾非常踴躍。

廖育瑋說，莫德納及BNT都是mrna疫苗，中央流行疫情指揮中心也說BNT的副作用相對較小，鼓勵民眾接種BNT，打完疫苗後仍要做好防疫措施。

市府衛生局表示，大型接種站預約莫德納已額滿，還有BNT可預約，另外有58家合約醫療院所可預約接種，莫德納、BNT都有。