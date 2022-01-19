Omicron本土疫情升溫，指揮中心宣布開放施打第三劑疫苗追加劑，而第19期、第20期的第三劑疫苗預約數量，皆是莫德納居冠，第二名為BNT，而在預約高端疫苗第三劑的部分，則是傳出許多民眾反應「想打高端疫苗卻預約不到」，對此，指揮中心出面回應「高端疫苗量絕對足夠」。而為了宣傳第三劑疫苗的重要性，不僅指揮中心加強推廣，蔡英文總統更是直接直播注射過程，除了助攻宣傳第三劑之外，也連帶拉抬高端疫苗的網路聲量。而在近一個月當中，莫德納、BNT、AZ、高端、聯亞疫苗的討論度為何？網友心中的好感度排名又為何？

「總統帶頭施打、民眾反應預約不到」 助攻高端疫苗網路聲量超高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/12/18~2022/01/16）統計調查，高端疫苗的討論度，在五款疫苗之中居冠，網路聲量達5萬8360筆，其中，蔡英文總統帶頭打高端第三劑，強調「打完就好過年」、民眾反應預約不到高端疫苗、指揮中心表示會儘速聯繫地方政府解決等等，都讓高端獲得不少討論度，一舉衝上聲量第一名；接下來的聲量排名分別為BNT、AZ、莫德納、聯亞。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「高端預約不到飢餓行銷？聯亞爆內線交易」 紛重創網路好感度

進一步觀察分析網路好感度，情況則和討論聲量明顯不同，排名分別為：

第1名 莫德納，網路好感度比值1.57

第2名 AZ，網路好感度比值1.49

第3名 BNT，網路好感度比值1.37

第4名 高端，網路好感度比值0.94

第5名 聯亞，網路好感度比值0.90

以好感度前三名的疫苗來說，不少民眾認為莫德納、AZ、BNT三款疫苗注射完， 雖然多少都會有副作用，但三者都是正面評價多於負面評價討論，這同時也能顯示出，民眾對於莫德納、BNT、AZ除了好感度不錯之外，其實也是相對信任度的表現。

好感度最後一名、吊車尾的為聯亞，主因在於近期爆發內線交易事件，重挫形象與信任度，即使仍有不少國產疫苗支持者，但內線交易爆發之後，確實也引來相當多的負面觀感討論。

好感度倒數第二名的同樣為國產的高端疫苗。針對高端疫苗，蔡總統可說是傾全力相挺，除了第一、二劑之外，近日全程直播施打第三劑的狀況；林靜儀也在臉書公開表示她與總統打同款疫苗；另外，不少綠營人士、民代、親綠人士紛紛喊話，為高端疫苗帶來不少正面評價和聲量。然而，根據過去報導指出，高端疫苗存量截至2021年10月下旬，仍有2百多萬劑庫存，但在開放追加打第三劑時，卻傳出預約不到，就連陳時中也說他太太預約不到高端，為何會出現這般情況，引發不少討論，有網友開玩笑說「這是飢餓行銷、玩數字遊戲嗎」。另外，爆出打不到高端疫苗的這幾天，刺激高端股價表現，恐怕也讓有不少網友對於高端抱持存疑態度。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月18日至2022年01月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『默德納、BNT、AZ、高端、聯亞』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。