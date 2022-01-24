1922平台第20期新冠肺炎疫苗第三劑今天開打，台北車站接種站也在昨天結束莫德納隨到隨打，今起到27日，上午為預約接種、下午改隨到隨打，周一、三、四提供BNT疫苗第一、二劑以及追加劑，周二是AZ第一、二劑，接種第一、二劑民眾都可得到200元商品卡，除了北車外，北市還提供10處中型接種站給民眾接種疫苗。

新冠疫情在本土延燒，昨天又增52例確診，使得民眾積極接種疫苗提高保護力。1922平台第20期第三劑疫苗今天起開打，北市也關閉預約平台，回歸中央系統，北車接種在已經於昨天（23日）結束提供莫德納，今天起到周四（27日）一連四天，在下午提供疫苗隨到隨打，周一、三、四提供BNT第一、二劑以及追加劑，周二提供AZ疫苗第一、二劑接種，所有在台人士都可以去施打，並於春節期間（28日至2月6日）暫停接種。

北車接種站隨到隨打的施打時間為24至27日每天下午1點至晚上8點，現場掛號，只要是接種第一、二劑民眾，都可以獲得200元的商品卡，由於春節期間會暫停接種，這4天也是春節前最後一波接種疫苗的機會。

台北市一共設置11處中型接種站，除了北車接種站外，還有市府中型接種站、東區地下街7號廣場中型接種站等，但只有北車接種站提供隨到隨打服務，其他都是預約接種。

至於打追加劑後多久能產生抗體，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，由於前2劑施打後已產生T細胞記憶，追加第3劑後只需要1周的時間，就足以喚起T細胞記憶，建議優先施打mRNA疫苗，莫德納和BNT抗體濃度差異不大，這周趕快打，就來得及在過年前產生保護力。