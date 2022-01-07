台北3C電器空調影音展正式開展，LG今（7日）同步於在台首推出「LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機」，其擁有獨家TrueSteam蒸氣潔亮科技，以高溫100°蒸氣及業界最高80°高溫熱水，先蒸後洗去解決油膩髒汙，加上QuadWash超廣角螺旋洗臂，打造三層餐籃架都能無死角全面清潔；此次在台推出2種規格，上觸控面版搭載自動開門烘乾技術，快速排溼加強烘乾效果，另有前觸控面版規格，16日前透過LG官方線上商城進行預購，即享免費線上安裝評估跟尊榮到府教學服務，再加贈Neoflam Snow 28cm白色炒鍋。

奇美在台北電器空調影音3C年終購物展中推出，買奇美液晶顯示器指定的R7系列及M6系列，登錄及上傳指定資料，即送暖心廚電再加碼抽5000現金。（奇美提供）

奇美則在現場推出買指定R7系列及M6系列型號液晶顯示器，登錄及上傳指定資料，即送奇美4L多功能蒸烤盤、奇美日式陶瓷料理鍋、奇美不鏽鋼厚片烤麵包機等暖心廚電，加碼再抽5000元現金，另凡購買全系列冰箱及變頻洗衣機，即贈MINI美食調理鍋，買指定機型空調則送16吋奇美風扇。聲寶也推出每日早午限時限量排隊商品振興價2折起優惠，再加碼滿5000抽萬元好禮、滿3萬以上送高檔家電等優惠。