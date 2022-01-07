花蓮縣衛生局公布，縣內新冠疫苗合約醫療院所名單。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

因應新冠肺炎疫情延燒，且桃園機場出現Omicron變異株群聚感染，指揮中心討論後建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑疫苗，並將間隔縮短至12週。花蓮縣府衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格有10萬餘人，今天公布縣內合約醫療院所、衛生所聯繫電話，民眾可把握時間預約接種。

第3劑縮短為12周84天，根據統計，花蓮符合施打第3劑資格者有10萬1563人，衛生局不會寄發通知單，民眾只要已經完整接種2劑滿84天，可自行向合約醫療診所電話預約接種，第3劑疫苗不限廠牌，由民眾自行選擇。

衛生局今天公布疫苗施打的合約醫療院所，共有47家，包括國軍花蓮總醫院、衛福部花蓮醫院、門諾、慈濟醫院、門諾壽豐分院、豐濱原住民分院、北榮鳳林分院及玉里分院、玉里慈濟醫院、衛福部玉里醫院等10家醫院，及37家診所，豐濱鄉之外的縣內12鄉鎮衛生所，以及身心健康及成癮防治所也都可電話預約。

衛生局提醒，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議討論，為提升社區群體免疫力，建議已接種第1劑疫苗，且沒有嚴重不良反應的12至17歲青少年，接種第2劑BNT疫苗，提升保護力。

統計到去底，縣內校園完整施打新冠疫苗人數共1萬4729劑，接種率86％。因應COVID-19新變異株Omicron疫情，衛生局呼籲尚未接種BNT疫苗的青少年，可至合約院所預約，施打時請家長陪同，並攜帶補接種單、黃卡及健保卡前往。