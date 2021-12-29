公衛學者古玫生表示，美國推動的「5＋5」隔離政策要求，若確診患者為無症狀患者，可將其隔離天數由原先的10天縮短至5天，並搭配後5天的強制戴口罩措施。如接觸者接種3劑疫苗，也不需被隔離，但須強制戴口罩10天。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

春節將至，中央流行疫情指揮中本月14日起推動「春節期間入境檢疫方案」，旅客可依疫苗接種情況選擇「14＋0」、「10＋4」、「7＋7」3種檢疫方案。16日起，指揮中心宣布加強檢測次數，不論哪種方案，入境後的14天內都需採檢5次。專家以美洲、歐洲、亞洲感染情況分析指出，若旅客入境完全可遵守規範，預估將無隱性感染個案產生。

現行「春節期間入境檢疫方案」，不論是「14＋0」、「10＋4」或「7＋7」，在入境的14天內都需採檢5次。其中，「14＋0」方案要求14天內2次PCR＋3次快篩，「10＋4」則要求3次PCR＋2次快篩、「7＋7」則要求3次PCR＋2次快篩。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊利用美洲、歐洲及亞洲在春節返鄉潮預估的入境人數，以及Omicron在各區域的發生率估算。其中，美洲、歐洲每月入境1萬人，Omicron發生率為71.4％、80％，亞洲每月則入境3萬人，發生率為1.4％。

經過模擬估算，由於3種春節方案中皆在14天內搭配密集的PCR或快篩檢測，在完全遵守檢疫規範之下，並無隱形感染個案，也不會有Omicron流行、群聚感染發生。陳秀熙團隊認為，目前的檢疫方案可以有效阻擋Omicron。

美國拜登政府近期因應Omicron，推動抗疫新策略。公衛學者古玫生表示，美國推動的「5＋5」隔離政策要求，若確診患者為無症狀患者，可將其隔離天數由原先的10天縮短至5天，並搭配後5天的強制戴口罩措施。如接觸者接種3劑疫苗，也不需被隔離，但須強制戴口罩10天。

另美國也對民眾發放快篩，架設家用快篩試劑領取網站，盼早期找出確診個案，阻斷後續傳播鏈。明年開始，當地亦將安排數千名軍醫與護理師投入增設篩檢站與疫苗接種站。

陳秀熙表示，對於Omicron，美國的抗疫作為顯示出了重要決策，除了疫苗，也恢復了篩檢，這是因為擔心突破性感染發生，透過檢測就能找出隱性感染者，杜絕社區感染。對於當地實施的「5＋5」措施，相對於台灣的春節專案，陳秀熙擔心美國的檢測次數是否會不足、以至於釀成流行，這對美國來說是個挑戰。台灣的春節專案之所以預估不會有群聚，是因為檢測的次數很密集。