沃爾瑪（Walmart）去年12月暫時關閉位在疫情熱區的近60家美國門市，進行消毒等清潔工作，顯示新一波Omicron變種病毒疫情正打亂零售業腳步。
沃爾瑪發言人向路透表示，包括德州、紐澤西州的門市在上月關閉兩日進行消毒，為要提供給同仁與客戶安全乾淨的環境。沃爾瑪在全美共有逾4700家門市。
根據路透取得沃爾瑪通知員工備忘錄指出，上周在馬里蘭州勞雷爾（Laurel）的沃爾瑪商店暫時歇業，因該社區出現確診案例。據悉，該門市有些人感染病毒，但沃爾瑪對此不予置評。
沃爾瑪（Walmart）去年12月暫時關閉位在疫情熱區的近60家美國門市，進行消毒等清潔工作，顯示新一波Omicron變種病毒疫情正打亂零售業腳步。
沃爾瑪發言人向路透表示，包括德州、紐澤西州的門市在上月關閉兩日進行消毒，為要提供給同仁與客戶安全乾淨的環境。沃爾瑪在全美共有逾4700家門市。
根據路透取得沃爾瑪通知員工備忘錄指出，上周在馬里蘭州勞雷爾（Laurel）的沃爾瑪商店暫時歇業，因該社區出現確診案例。據悉，該門市有些人感染病毒，但沃爾瑪對此不予置評。
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