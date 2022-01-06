通用汽車（GM）積極拓展電動貨車與卡車業務，雪佛蘭（Chevrolet）Silverado電動皮卡5日正式亮相，將與勁敵福特汽車（Ford）的同類型產品F-150一較高下。在此同時，通用擴大與沃爾瑪（Walmart）和聯邦快遞（FedEx）的商用電動貨車供應協議。

通用執行長芭拉（Mary Barra）在美國消費電子展（CES）的線上演說展示Silverado EV，這是通用最暢銷車款雪佛蘭Silverado的插電混合車版本，預計2023年初在經銷商開賣。

隨著通用與福特皆揮軍電動皮卡領域，意味著兩家汽車廠百年來的競爭進入電動車時代。

通用先前表示，與福特的電動皮卡F-150 Lightning和其他新興公司的產品相比，Silverado EV具備更多高科技功能，和長達400英里的行駛里程數。芭拉12月出席汽車新聞協會活動時，亦強調這些特性。

不過福特F-150 Lightning將率先上市，2022年春季將限量開賣，上市時程較Silverado EV提早約一年。

另一方面，通用旗下電動卡車部門BrightDrop 5日宣布，沃爾瑪訂購5000輛電動卡車，老客戶聯邦快遞再加訂2000輛，不過並未透露財務條款。

依據協議，沃爾瑪將向BrightDrop預訂5000輛電動卡車EV600和較小型的EV410，以便在2040年前讓物流車隊達到零排碳的目標。首批電動卡車將在2023年初交車。

此外，BrightDrop的首位客戶聯邦快遞再預訂2000輛電動卡車，目前正在協商再加訂2萬輛。聯邦快遞先前訂購的500輛電動車，已於2021年開始交車。

聯邦快遞計劃在2040年前增加逾20萬輛中型電動貨車，BrightDrop現有的兩款貨車將占三分之二。

沃爾瑪與聯邦快遞高階主管皆表示，與通用的協議並非獨家，兩家公司也與其他電動車供應商洽談合作。