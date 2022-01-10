行政院政委鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀，10日透過視訊會談，雙方就台加雙邊經貿關係、供應鏈韌性、多邊及區域經貿議題等交換意見。雙方並於會議中宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」(Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，下簡稱FIPA)探索性討論。

行政院指出，加拿大是台灣的重要經貿夥伴，2020年台加雙邊貿易總額約為55億美元，台灣為加拿大在亞洲第六大貿易夥伴，台灣對加直接投資累計金額逾2.56億美元、加商來台投資金額累計逾5.57億美元。我與加拿大啟動FIPA探索性討論，是強化雙邊經貿關係重要的里程碑，對於加拿大深化印太區域合作，及我與理念相近夥伴加強經貿連結也有助益。

雙方也同意，在進行台加FIPA探索性討論的同時，未來也將持續強化供應鏈的韌性，並發掘商業機會，另將促進新興議題合作，包含科技、原住民、教育等議題，共同推動雙方包容性成長與貿易。

行政院經貿辦指出，2021年加拿大更新「投資促進及保障協議」範本，作為未來對外談判的基礎。包含：投資促進及便捷化、投資保障、投資自由化、包容性，所謂包容性如提升原住民、中小企業、女性參與權益等特色。

至於具體內容，投資保障範圍，包括外人投資的設立、收購、擴充及營運等；公平待遇原則，包括國民待遇、最惠國待遇、最低投資保障範圍、限制實績要求等。

還有投資許可申請程序透明化，例如地主國應提供投資許可申請進度資訊、並應於合理期間內完成；提高投資人與地主國爭端解決程序的透明度與公共參與，例如公開審理；促進多元與包容，例如鼓勵企業選任女性高階經理人、鼓勵選任女性仲裁人、賦予仲裁庭指派原住民專家證人的權利、建立小額爭端解決程序以利中小企業參與。