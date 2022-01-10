以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)2021年營運表現恢復疫情前水準，為激勵與感謝同仁辛勞，董事長鄭凱隆宣布，依照個人考績表現，今年年終獎金最高可達8個月，其中中高階主管平均約5個月、全體員工平均約3個月，是歷年來最高。

聯發國際以「全球化經營、在地化操作」策略因地制宜、逐步深耕布局，目前以北美、香港和台灣為主力市場，全球門市已超過350家。其中，深耕多年的美國為主力市場，目前已跨足21州、開出超過124家門市，美加地區合計貢獻前三季營收達58％。

聯發國際尚未公布2021年12月營收，但整體營運已走出疫情亂流、恢復疫情前水準。前11月自結合併營收7.46億元、年增達28.47％。前三季稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘（EPS）5.52元、遠優於前年同期0.66元。

展望後市，聯發國際定位台灣為全球美食孵化基地、人才培育中心，將推出更多異業合作計畫和通路商品，強強結盟將創意輸出到世界各地。展店方面則持續深耕美國、香港、台灣等市場，2022年海外店數目標新展達56家，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

其中，在去年提前部署下，聯發國際預期「歇腳亭」首季美國總門市家數可望拓增達131家，且目前籌備開店家數已超過40家，預期年底將擴大跨足全美25州。同時，公司亦與石油大國科威特合作夥伴完成簽約，可望在今年成為首家進軍當地的國際連鎖手搖茶品牌。