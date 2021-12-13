2022年總統教育獎遴選作業正式開跑！教育部今天表示，各地方政府、各級學校及社會團體自即日起至12月31日踴躍推薦優秀學生參加2022年總統教育獎，相關資訊可參考「總統教育獎」官網。

總統教育獎舉辦目的是為鼓勵在求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，以發掘世間的良善，為他們帶來繼續努力的力量；同時更期待藉由每一個感人的奮鬥故事，激勵更多學子見賢思齊，擴大同儕正向影響力，讓社會充滿溫馨。

這獎項遴選作業由國教署承辦，依據遴選分組實施計畫，初審階段由各主管教育行政機關組成「初審評選會」，評選推薦名單進入複審；之後再由教育部組成複審評選會，預計遴選出大專組6至8名、高中組10至12名、國中組16至18名及國小組16至18名，合計48至56名獲獎學生。

2022年總統教育獎預定明年7月在總統府舉行頒獎典禮，每位獲獎學生將由總統親頒獎狀、獎座及獎助學金。獎助學金額額度分為：大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元。