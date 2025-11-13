政府正積極推動「兆元投資國家發展方案」，期透過「業者承諾、政府協助」的合作機制，引導兆元資金投資台灣，為經濟發展注入新動能。國發會13日指出，為達成兆元投資目標，國發會規劃三大制度變革，並以三大策略主軸並進，落實政策推動並創造國民、企業與國家的三贏效益；國發會透露，有知名大廠表達打造AI算力中心的意願，且態度積極，政府將協助朝促參方向努力。

國發會經濟處處長陳美菊表示，為篩選優質促參案源，源頭管控中央部會新興計畫，廣納民間建議提案，統計至10月底為止，已促成逾169件民間參與公共建設案件，簽約金額達新臺幣2246億元。重大簽約案件包括退輔會「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案」142.95億元、經濟部「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」114.51億元，以及交通部「臺中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案」57.56億元。

為拓展公共建設相關金融商品，擴大政府永續債等穩定收益金融商品，有益保險資金投資；陳美菊透露，財政部、金管會及櫃買中心建立三方聯繫機制，並成立資本市場服務團，主動輔導各級政府辦理公共建設證券化及永續發展債券發行。截至10月底，市場永續發展債券發行規模已突破1,400億元，並成功促成臺北市發行社會責任債券100億元、高雄市綠色債券45億元及桃園市可持續發展政府債券12億元。

增加誘因方面，行政院法規調適平台已受理51件提案，完成鬆綁30件法令，優化投融資條件之具體成果，包括保險業透過公建型PE及VC100％投資公共建設，其RBC風險係數已降至1.28％；重大公共建設適用租稅優惠範疇擴及影視音、綠能及數位建設等新興領域，並放寬長照機構認定標準；主動函釋AI算力中心及相關服務屬於具有公共建設屬性之策略性產業，以利保險業適用較高投資限額及較低RBC風險係數。

官員表示，另方面也會鬆綁保險業資金用途，如修正保險資金專案運用辦法，放寬保險業投資總額至15％，預估可增加兆元以上保險資金額度挹注國內投資，並擴大保險業可投資公共建設範圍，涵蓋依促參法或其他法令辦理之公共建設。