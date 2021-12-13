經濟部中小企業處「2021 Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」，台新銀行與合作夥伴台灣首家B型企業DOMI綠然能源，第四度摘下獎項，本屆有近百家國營單位、民營企業及團體參賽競爭激烈。

台新銀行表示，這次與DOMI綠然能源合作，透過鼓勵台新銀行持卡人轉換信用卡數位帳單，將省下的紙本帳單費用支援能源弱勢家庭更換節能家電，創新模式第四度獲得「社會共榮特別獎」Buying Power獎肯定。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟指出，民眾習以為常的各類紙本帳單如水電瓦斯、電信、信用卡等，通常對完帳就會銷毀，日積月累的紙張相當於6座大安森林公園。若民眾使用信用卡扣款不僅可以整合帳單，也可透過信用卡數位帳單，線上即時對帳、手機出示繳款條碼至便利商店繳款，比過往更加方便且友善地球。

黃天麟說明，該行構思透過數位帳單的推廣機制，於2018年參與DOMI「Power to Change 點亮無窮希望」計劃，將紙本帳單所省下的費用支援能源弱勢家庭更換節能家電，截至目前已幫助超過350戶，節約的電費等於每家庭近一個月的生活開支。首創將銀行、信用卡客戶以及能源貧窮家庭三者串連起來，打造全新互動互助模式，今年更積極參與DOMI推動與其他金融同業共同推廣計劃，擴大落實企業社會與推動社會共榮。

環境議題是世界的趨勢，台新銀行強調，該行不遺餘力投入綠能減碳，力邀相同理念或友善環境的跨產業商戶，一同提供數位服務幫助環境永續。並屢獲海內外大獎肯定，包括金控連續四年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」成分股，連續五年獲台灣永續能源研究基金會頒發「TOP50台灣企業永續獎」，連續兩年榮獲英國標準協會（BSI）頒發「永續韌性領航獎」，今年更成為「台灣淨零排放協會」創始會員，支持淨零碳排，強化環境永續各項作為。

台新期許，將ESG精神融入企業文化，更進一步擴展到金融商品服務的客戶端、利害關係人，致力於成為永續推動的智慧好夥伴。