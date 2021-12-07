通訊軟體LINE旗下行動支付服務LINE Pay發生交易相關資訊外洩，部分數據曾遭外部瀏覽；根據LINE Pay向用戶發出的公告，台灣受影響用戶為7萬1631人。

LINE Pay於6日公告，事件起因為一名LINE集團員工在軟體開發平台GitHub發表有關用戶參與特定行銷活動的相關資訊，目前相關數據已從GitHub中刪除。調查發現，這些數據雖曾遭到外部瀏覽，但至今並未發現任何因這起事件造成的影響或損害。

LINE Pay表示，這次事件全球受影響用戶為13萬3484人，台灣受影響用戶為7萬1631人，數據內容包括用戶識別碼、商店管理編號及行銷活動相關資訊，不包括用戶的姓名、地址、電話號碼、信用卡資料、銀行帳號等資訊。

用戶識別碼是LINE內部系統用於識別用戶的一連串數字編號，內部商店管理編號為LINE內部系統用於識別商店的一組號碼。行銷活動相關資訊可能包含活動名稱、交易日期、時間與金額。

LINE Pay表示，未來將對處理用戶數據的全球員工進行更完善的教育訓練，並盡最大努力防止這類事件再次發生，努力保護用戶數據安全。（編輯：康世人）1101207