北市萬隆變電所12日上午發生爆炸，造成雙北逾30萬戶無電可用，甚至還有地區出現停水的慘況，既沒電又沒水用，不過總統蔡英文昨（12）日用臉書發了2篇文，還進行2次直播，卻隻字未提變電所爆炸造成的民生問題，讓不少網友氣憤留言說「雙北大停電，小英音樂會，水喔」。

12日上午萬隆變電所的爆炸意外，造成雙北超過30萬戶人無電可用，北水處也表示因為供電異常的關係，多處加壓站跳電導致供水異常，許多民眾辛勞一週終於可以在家休憩，結果卻遇到沒水沒電可用的窘境，讓民眾相當不滿。

而當雙北市民的日常生活受到影響時，蔡英文12日使用臉書針對「公投說明會 黃金總動員」及「北回曙光2021總統府音樂會」2場活動進行直播與發文；官方LINE在下午4點號召「台灣隊站出來」，邀請民眾製作同框照，同樣是與公投有關的內容；最後則在晚間使用推特發文，為因龍捲風侵襲而喪命的美國人哀悼。

變電所爆炸造成雙北停電，蔡英文卻隻字未提，引發民眾怒火。（圖／截自蔡英文臉書）

變電所爆炸造成雙北停電，蔡英文卻隻字未提，引發民眾怒火。（圖／截自蔡英文臉書）

蔡英文12日一整天透過社群媒體與民眾接觸6次，但內容全都是與大停電無關的訊息，讓不少網友相當不滿，氣憤留言說「是在慶祝雙北大停電嘛？」「幸好今天停水停電的不是嘉義，不然這篇文可能就發不出來了」、「請問針對今天台北跳電這件事有什麼因應措施嗎？會持續不夠使用電嗎？」、「對菜症腐來說，四個不同意大於民生問題，只要賣芒果乾，蹭什麼顏色事件，什麼爆炸停電根本不重要，粉絲也不需要知道到底為什麼四個不同意，做錯事不用改正，更不用道歉」。