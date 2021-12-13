台電萬隆變電所12日因設備故障過熱爆炸，引發火警，造成雙北30.5萬戶大停電，但台電的補償方案，有9成以上停電戶都拿不到補償，即使停電超過3小時的用戶也只能獲得1元的電費扣減，引發民眾不滿，經濟部長王美花今(13日)表示，已指示台電根據以往案例綜合考量，是否將比照513大停電專案賠償，將在評估後對外說明。

台電12日的停電共造成雙北30.5萬戶大停電，對於用戶因停電造成的損失，台電表示不會採用專案賠償，將依《營業規章》扣減電費。

根據《營業規章》規定，這次9成以上停電戶都拿不到補償，要停電超過1小時的用戶才可獲得電費扣減，但即使是北市興隆路等處2000多戶停電逾3小時的停電戶，經估算，一般住宅用戶可獲得的電費賠償僅1.08元，小商家則僅約1.41元，讓不少民眾傻眼，也引發民眾不滿，質疑為何不能比照513、517大停電的專案賠償。

對於此次賠償方案引發民怨，王美花在出席「經濟部助攻5G 搶占全球市場」成果發表記者會，會前回答媒體問及能否比照513大停電的專案賠問題時表示，有關賠償問題，台電過往有營業規章等相關規範，不過，因為大家有反應相關意見，她也有指示台電根據過往案例進行綜合考量，台電會在評估後，再跟大家說明。

根據513大停電的賠償方案，一般住宅是直接以5、6月帳單電費打95折。