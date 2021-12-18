台中市南屯區筏子溪以西地區包含「寶山、文山、春安、春社」四個里，地方稱為溪西地區。市議員何文海為學子請命說，溪西地區只有2間國小，沒有任何1間國中，國小學生畢業後，只能到萬和、安和國中，甚至黎明國中就讀，對國中生和家長十分不便；教育局強調，市府將視財源籌措情形辦理。

何文海指出，溪西地區人口不斷增加，依據都發局資料，過去三年期間，該地區新建大樓增加住戶文山里891戶與春安里627戶一共1518戶，加上原來居住的住戶，顯示溪西地區人口正在快速增加中，興建國中顯然已是燃眉之急，是必要的建設。

何文海說，市府可用跨區重劃協助溪西地區學生有鄰近的國中就讀，且應優先施作溪西國中，盡速解決地方需求。市府應苦民所苦，不要讓溪西地區的國中學子還要長途跋涉才能上學，對雙薪家庭家長很辛苦，義務教育的年限中，政府應該保障學子們有就近讀書的教育機會，一起爭取溪西地區教育平權。

教育局指出，現溪西地區學生分別就讀安和及萬和國中，學校均提供交通車服務二校辦學績效良好，教育資源充足，尚有充足空間招收學區內學生，考量溪西地區學生須跨越筏子溪就學，該地區鄰近中市精密機械科技創新園區、嶺東科大及建功重劃區，當地民眾仍有新設國中就近就學需求。

教育局強調，溪西地區目前有文中52學校預定地，但目前尚未取得公共設施保留地，已納入都市計劃學校用地專案通盤檢討，評估該用地採徵收價購方式辦理約需25.4億元，市將視財源籌措情形辦理；並持續追蹤內政部審議時程與進度，透過多元管道評估用地取得方式，提供溪西地區學生更優質教育環境。